Luis se corona como nuevo líder en una noche intensa de duelos

La noche de este lunes 25 de mayo de 2026 en “¡Ahora Caigo! Nadie se salva” comenzó con un toque especial gracias a la presencia de Daniel Páez, quien abrió el programa con su carisma y talento en el escenario, marcando el ritmo inicial de una velada cargada de emoción y competencia.

Sin embargo, apenas iniciado el juego, la atención se trasladó rápidamente a los duelos, donde Erika Muñoz, líder del ciclo, dio paso al esperado “Duelo Clásico”. Daniel Páez arriesgó una vida, pero no logró consolidarse en la competencia, sumando únicamente un dólar en su primera participación.

El protagonismo de la noche pronto lo tomó Luis Quiñónez, quien desde su primera intervención dejó claro que venía decidido a dominar. En su primer turno sorprendió al tumbar a Daniel, aunque su desempeño inicial en las huellas fue irregular, obteniendo apenas 50 dólares y descartando el premio mayor de 500.

A pesar de algunos tropiezos, Luis logró mantenerse en competencia. AnaLú tuvo una participación sólida, pero sin éxito para avanzar, mientras que Juan Miguel Rodríguez protagonizó el reto “A la voz del gallo”, donde logró quitarle una vida a su rival en el primer golpe, aunque finalmente cayó, sumando 150 dólares en su paso.

Más adelante, Kerly Morán participó en el juego “Tres sin cambiar”, donde Luis continuó imponiendo su ritmo y consiguió una vida adicional, consolidándose como uno de los jugadores más fuertes de la jornada. Juan Carlo Pino también intentó frenar su avance, pero fue superado.

En la siguiente etapa, Luis sumó otros 150 dólares, elevando su acumulado a 351 dólares, mientras Kelly Bustamante logró aportar 25 dólares más en un duelo clásico que mantuvo la tensión del programa.

El momento decisivo llegó en el “Duelo final”, donde Luis Quiñónez enfrentó a Chino Moreira. En una definición intensa, Luis se impuso con autoridad, sumando 250 dólares adicionales y cerrando la noche con un total de 1.376 dólares.

Con este resultado, Luis Quiñónez no solo se llevó la victoria del capítulo, sino que además se convirtió en el nuevo líder del ciclo, tras una jornada llena de giros, eliminaciones y emoción constante en el estudio.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com