Raúl Guerrón, mundialista con Ecuador, pide ayuda por su salud

La familia del exfutbolista ecuatoriano Raúl Guerrón hizo un pedido público de ayuda económica para cubrir el tratamiento médico que necesita el exjugador, quien ahora atraviesa serios problemas de salud.

El llamado comenzó a circular en redes sociales este lunes 25 de mayo de 2026, mediante publicaciones y videos compartidos por familiares y personas cercanas al exdeportista.

En los mensajes difundidos se explica que Guerrón requiere quimioterapias y una intervención quirúrgica urgente.

Campaña solidaria: 'Unidos por Raúl Guerrón'

Sus familiares iniciaron una campaña solidaria bajo el nombre “Unidos por Raúl Guerrón”, con el objetivo de recaudar fondos para costear el tratamiento y la operación.

Además del pedido publicado de su familia, el propio exfutbolista apareció en un video compartido en Facebook donde relató parte de la enfermedad que enfrenta actualmente.

El exjugador relató que, tras realizarse una endoscopia, los médicos detectaron cuatro tumores en su estómago. Indicó que su salud ha desmejorado en los últimos meses y presenta dificultades para alimentarse, lo cual ha afectado considerablemente su peso y condición física.

Guerrón señaló que necesita ser operado lo antes posible y el costo de la cirugía ronda los 12 000 dólares, una cifra que asegura no poder cubrir en este momento.

El exjugador pidió apoyo a quienes puedan colaborar económicamente o compartir la campaña solidaria en redes sociales.

Enseguida reaccionaron aficionados, periodistas deportivos y excompañeros del fútbol ecuatoriano, especialmente por la trayectoria que tuvo el exdefensa en el país y en la selección nacional.

Trayectoria de Raúl Guerrón en el fútbol ecuatoriano

El exfutbolista de 49 años formó parte de la generación que llevó a Ecuador a disputar su primer Mundial en Corea-Japón 2002.

Durante su carrera profesional jugó como lateral y vistió camisetas de clubes como Deportivo Quito, Universidad Católica y Barcelona Sporting Club.