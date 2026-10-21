12 ríos están desbordados en Ecuador por las lluvias este martes 21 de octubre

Se registran inundaciones en diversas provincias debido a las lluvias asociadas a El Niño.

Las lluvias continúan generando afectaciones en distintas zonas de Ecuador. Hasta las 19:00 de este miércoles 21 de octubre de 2026, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 12 ríos desbordados en seis provincias.

Los eventos se concentran en Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, Pastaza, Esmeraldas y Pichincha.

Estos son los puntos afectados:

Guayas Río Balao

Estero Lagarto

Río Tenguel El Oro Río Pagua

Río Chaguana Zamora Chinchipe Quebrada Ortega Alto Pastaza Río Putuyaku Esmeraldas Río Naranjito

Río Sucio

Río Muisne

Río Canuto Pichincha Río Sábalo

#DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Monitoreo nacional 21 de octubre 2026, con corte a las 19h00. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente. https://t.co/NkJ0Tvjl0R — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 22, 2026

Entrega de asistencia a familias afectadas

Como parte de la respuesta ante las emergencias provocadas por las lluvias, el Gobierno Nacional informó que, entre el 12 y el 16 de octubre, entregó 797 bienes de asistencia humanitaria en Esmeraldas, Imbabura, Los Ríos, Manabí y Pichincha.

La ayuda fue destinada a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad por las emergencias registradas en el país.

Entre los artículos distribuidos se encuentran kits de primera respuesta humanitaria, implementos de aseo personal, productos de limpieza y artículos para descanso.