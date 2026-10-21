12 ríos están desbordados en Ecuador por las lluvias este martes 21 de octubre
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó desbordamientos de ríos en seis provincias de Ecuador a causa de las lluvias por El Niño.
Se registran inundaciones en diversas provincias debido a las lluvias asociadas a El Niño.
Riesgos
Compartir
Actualizado:
21 oct 2026 - 22:09
Las lluvias continúan generando afectaciones en distintas zonas de Ecuador. Hasta las 19:00 de este miércoles 21 de octubre de 2026, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 12 ríos desbordados en seis provincias.
Los eventos se concentran en Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, Pastaza, Esmeraldas y Pichincha.
Estos son los puntos afectados:
Guayas
- Río Balao
- Estero Lagarto
- Río Tenguel
El Oro
- Río Pagua
- Río Chaguana
Zamora Chinchipe
- Quebrada Ortega Alto
Pastaza
- Río Putuyaku
Esmeraldas
- Río Naranjito
- Río Sucio
- Río Muisne
- Río Canuto
Pichincha
- Río Sábalo
Entrega de asistencia a familias afectadas
Como parte de la respuesta ante las emergencias provocadas por las lluvias, el Gobierno Nacional informó que, entre el 12 y el 16 de octubre, entregó 797 bienes de asistencia humanitaria en Esmeraldas, Imbabura, Los Ríos, Manabí y Pichincha.
La ayuda fue destinada a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad por las emergencias registradas en el país.
Entre los artículos distribuidos se encuentran kits de primera respuesta humanitaria, implementos de aseo personal, productos de limpieza y artículos para descanso.
Compartir