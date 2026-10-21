Alerta por oleaje en Ecuador: 14 playas tendrán bandera roja hasta el 22 de octubre

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió una alerta por oleaje vigente del 20 al 22 de octubre de 2026 en Ecuador.

Un total de 14 playas de Ecuador presentan amenaza alta por oleaje, según la alerta difundida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) este miércoles 21 de octubre de 2026.

Las 14 playas se encuentran en nivel de amenaza alta, identificado con bandera roja, mientras que otras 27 presentan amenaza media, señalizada con bandera amarilla.

En total, son 41 playas contempladas en la alerta.

Estas son las playas con la alerta roja

Esmeraldas (5 playas) Atacames

Same

Galera

Quingue

Mompiche Manabí (7 playas) El Matal

Canoa

Carrizal

Jaramijó

San Lorenzo

Machalilla

Puerto López Santa Elena (2 playas)

Manglaralto

La Libertad

¿Qué significan las banderas roja y amarilla?

La bandera roja identifica las playas con amenaza alta por oleaje. En estos sectores, las condiciones del mar pueden representar un mayor peligro para los bañistas.

La bandera amarilla corresponde a un nivel de amenaza media y también exige precaución al ingresar al agua.

La Secretaría de Gestión de Riesgos advirtió el 21 de octubre que, durante este evento, las olas pueden romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca, capaces de arrastrar a las personas mar adentro.

¿Hasta cuándo estará vigente la alerta?

La advertencia comprende tres días, martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre de 2026.

El pronóstico incluye tanto el litoral continental como Galápagos.