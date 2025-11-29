47 países no exigen visa a quienes porten el pasaporte ecuatoriano; ¿cuáles son?
Países de Sudamérica, El Caribe, América Central, Asia, Oriente Medio, África y Europa permiten a los ecuatorianos ingresar sin visa.
El pasaporte es un documento indispensable si se requiere viajar fuera del Ecuador
29 nov 2025 - 19:45
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana actualizó la lista completa de los 47 países a los cuales que los ciudadanos ecuatorianos con pasaporte ordinario pueden ingresar sin visa.
Este listado fue elaborado con información oficial y en base a los acuerdos vigentes que incluye a los más de 40 países que no exigen el requisito de visa para su ingreso.
La lista incluye a países de Sudamérica, El Caribe, América Central, Asia, Oriente Medio, África y Europa.
A continuación la lista de los países que no requieren visa y el tiempo que pueden visitarlos sin este documento:
De 14 a 30 DÍAS
90 DÍAS
