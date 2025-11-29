47 países no exigen visa a quienes porten el pasaporte ecuatoriano; ¿cuáles son?

El pasaporte es un documento indispensable si se requiere viajar fuera del Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana actualizó la lista completa de los 47 países a los cuales que los ciudadanos ecuatorianos con pasaporte ordinario pueden ingresar sin visa.

Este listado fue elaborado con información oficial y en base a los acuerdos vigentes que incluye a los más de 40 países que no exigen el requisito de visa para su ingreso.

La lista incluye a países de Sudamérica, El Caribe, América Central, Asia, Oriente Medio, África y Europa.

A continuación la lista de los países que no requieren visa y el tiempo que pueden visitarlos sin este documento:

De 14 a 30 DÍAS

90 DÍAS