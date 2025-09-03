'Adopta Guayaquil' es la nueva página web para la adopción de animales rescatados

Fundaciones se unen para la nueva página de adopción de mascotas en Guayaquil.

En Guayaquil se podrán adoptar mascotas a través de una página web que reúne a fundaciones y sociedad civil en pro del bienestar de los amigos de cuatro patas.

Desde el 27 de agosto de 2025 está funcionando "Adopta Guayaquil" para ayudar a los animales rescatados y buscarles un hogar responsable y amoroso.

En el sitio hay disponible un catálogo virtual con perros, gatos y otros animales que buscan hogar. ¡Las fotos son una ternura!

Las fotografías de los animales rescatados están expuestas en la web con la opción de conocerlos mejor. En la informaicón se incluye su nombre, características y el tiempo que está esperando para ser adoptado.

Hay animalitos eperando por más de dos años. Todos buscan un hogar amoroso y responsable que les brinde una segunda oportunidad.

La veterinaria Eliana Molineros explicó que los animales en adopación ya han sido tratados física y emocionalmente y se encuentran estables para ser adoptados.

A través de la página web los interesados pueden acceder a un formulario para ingresar sus datos en un máximo de 48 horas.

Según Denise Caballero, presidente de la Fundación Yo Amo Animales, el objetivo es liberar espacios en las organizaciones que los rescatan para tener espacio y ayudar a otros que lo necesitan.

El formulario es revisado por una persona de las fundaciones. Luego se lleva a cabo una entrevista con los interesados y una visita a su domicilio para verificar en dónde vivirá la mascota.

La página nace de una alianza entre las fundaciones Rescate Animal Ecuador, El Gran Roque, Yo Amo Animales, Almaanimal y la veterinaria Mansión Mascota.