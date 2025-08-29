Indignación en Guayaquil por la muerte de ardillas en Lomas de Urdesa, tras una fumigación

El aparecimiento de las ardillas muertas en el sector de Lomas de Urdesa, al norte de Guayaquil, genera reclamos este viernes 29 de agosto. Colectivos de protección animal denuncian que luego de las tareas de fumigación realizadas en la zona aparecieron muertos los animales, lo que ha llevado a organizaciones a exigir una investigación.

La Fundación Proyecto Sacha fue una de las primeras en pronunciarse. A través de un comunicado, señaló que "han aparecido ardillas muertas en el sector de Lomas de Urdesa, coincidiendo con una fumigación realizada en la zona".

La organización calificó la situación como un hecho que no puede quedar en silencio y, por tanto exigen respuestas y responsables.

Otra de las organizaciones que también se pronunció fue Rescate Animal. Esta agrupación apuntó directamente a la administración local. "Casualmente se mueren estos animales, el mismo día que la Alcaldía de Guayaquil fumiga en el sector. Casualmente nomás", publicó el colectivo.

En su comunicado, cuestionan directamente el tipo de producto químico utilizado y los parámetros bajo los cuales se ejecutó el procedimiento.

"Esperamos que los vecinos de Lomas nos den más información, son ustedes los primeros que deben defender la biodiversidad de su zona", concluyeron, haciendo un llamado a la comunidad.

Las ardillas de Guayaquil, conocidas por su presencia en parques y zonas arboladas, como los propios vecindarios de Urdesa y Ceibos; son consideradas parte del patrimonio natural y un ícono de la fauna urbana del Puerto Principal.

El Municipio de Guayaquil no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias presentadas por los colectivos animalistas ni sobre las causas de la muerte de los especímenes.