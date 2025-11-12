La Agencia Nacional de Tránsito atenderá en horario extendido para resolver turnos represados

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó una ampliación en sus horarios para atender a los usuarios con citas pendientes y a aquellos que requieren renovar su licencia de conducir. Esto una vez que su sistema fue restablecido y todos los servicios se encuentran operativos a escala nacional.

"Las agencias de la ANT operarán con horario extendido durante esta semana, para facilitar la gestión de trámites pendientes", señaló la ANT a través de un comunicado, aunque no se precisa el horario de atención.

De acuerdo al pronunciamiento de la entidad, las personas que tenían turnos agendados para el 7, 10 y 11 de noviembre, la institución señaló que podrán acercarse en cualquier día de la semana, presentando su turno impreso y los requisitos para ser atendidos sin necesidad de reagendar su turno.

Además del turno para sacar una licencia de conducir, otros trámites afectados por las fallas en el sistema son el bloqueo y desbloqueo de vehículos, el duplicado y emisión de matrículas, así como la obtención del certificado único vehicular.