Suspenden atención en centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe este 8 de noviembre

Los turnos en estos dos centros de matriculación serán reagendados

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, este sábado 8 de noviembre del 2025, no habrá atención en los centros de matriculación vehicular Bicentenario y Quitumbe.

La entidad dijo que esto ocurre por la inhabilitación temporal del Sistema Axis 4.0 de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Por lo tanto se suspende la atención al público en esos dos centros de matriculación vehicular de Quito.

¿Qué pasará con las personas que tenían turnos agendados para este sábado 8 de noviembre del 2025?

La AMT indicó, a través de un comunicado que las citas agendadas para este sábado 8 de noviembre serán reprogramadas durante la siguiente semana, luego de que el sistema informático sea restablecido.

Reprogramación de turnos también en la ANT

La Agencia Nacional de Tránsito informó, el viernes 7 de noviembre de 2025, que su sistema AXIS 4.0, la plataforma digital que gestiona los principales trámites vehiculares del país, presenta fallas. Se han detectado intermitencias en el sistema

Debido a esta situación, la ANT reagendó los turnos previstos el viernes. Los usuarios deberán acudir entre el 10 y el 14 de noviembre, en las mismas agencias y horarios originalmente asignados, portando su turno impreso y los requisitos correspondientes.

AXIS 4.0 es la plataforma tecnológica sobre la cual la ANT centraliza la información y los servicios relacionados con la matriculación y las licencias de conducir en todo el país. Cuando el sistema presenta fallas, la atención ciudadana se ve afectada a escala nacional.