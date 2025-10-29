ATM confirma que documentos de tránsito hallados durante operativo en Durán son falsos

Un operativo en Durán alertó de irregularidades en agencias de tránsito de 27 cantones de Ecuador

La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) alertó sobre características de seguridad en identificaciones de tránsito y confirmó 77 denuncias por irregularidades en vehículos que se encontraban circulando con documentos falsos.

A través de un comunicado, la entidad afirmó que los documentos hallados en un operativo en Durán no corresponden a los oficiales porque se determinó que no existen faltantes en los archivos y que las piezas encontradas no cuentan con los estánderes de seguridad.

La institución detalló que en los stickers originales tienen una numeración de siete cifras y un código QR, mientras que los falsificados poseen solo seis dígitos y no cuenta con la identificación digital.

Denuncia manipulación y modificación de base de la ANT

También informó que, hasta el 29 de octubre del 2025, se han presentado denuncias formales en la Fiscalía por el hallazgo de 77 vehículos que portaban stickers falsos.

En estos casos, la ATM verificó que los vehículos constaban en la base nacional de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pero no en los registros locales.

Desmantelan centro clandestino de emisión de licencias y matrículas

"Este hecho demuestra que las alteraciones se habrían producido en la base da datos nacional administrada por la ANT, lo que podría responder a presuntos actos de manipulación y modificación de dicha base", manifestó la ATM.

¿Por qué delito se podría sancionar?

En las denuncias se establecen procesos por el delito de falsificación y uso de documento falso, sancionado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con cinco a siete años de cárcel.

Además, ATM recordó que desde noviembre se implementará la tercera placa digital con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad y proteger la documentación oficial para prevenir falsificaciones.

El pronunciamiento se realiza horas después que el ministro del Interior, John Reimberg, confirmara que la desarticulación de una banda vinculada con actos de corrupción en agencias de tránsito en un operativo en Durán.

Durante la intervención se hallaron cerca de 22 000 especies de agencias de tránsito de 27 cantones, entre ellas de agencias de Durán, Quito y Guayaquil.