Municipio de Guayaquil tendrá un presupuesto de 900 millones de dólares para el 2026

La sesión del Municipio de Guayaquil de este jueves 27 de noviembre del 2025 donde se aprobó el presupuesto.

El Concejo Municipal de Guayaquil aprobó este jueves 27 de noviembre del 2025 el presupuesto municipal para 2026. La cifra anunciada por el Concejo será de USD 900 796 317. El alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, dijo que se trata de un 'presupuesto histórico' y que el 85 % irá hacia obras y servicios.

Según el Burgomaestre, el 15 % estará destinado a gastos corrientes. "Recibimos un municipio desordenado financieramente", escribió Álvarez en X. "Recuperamos la estabilidad, porque sin finanzas claras no hay obra que aguante. Nos tomó tiempo, pero lo hicimos. Y Guayaquil ya lo está sintiendo", escribió.

El Alcalde también señaló que USD 61,5 millones estarán destinados a programas sociales para grupos de atención prioritaria como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, entre otros. El presupuesto municipal de Guayaquil en 2025 fue de USD 863 145 263.

Para el 2026 se plantea que un 48,55 % del presupuesto se nutra de ingresos generados por recursos propios, el 34,07 % con transferencias del Gobierno central y el 10,09 % de cuentas por cobrar y anticipos por recuperar de años anteriores.