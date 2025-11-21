Andrés Roche ofrece disculpas tras insultos y gritos en la Municipalidad de Guayaquil

El exasambleísta socialcristiano Andrés Roche, se disculpó por el escándalo que hizo el 20 de noviembre en el Municipio de Guayaquil, mientras pretendía enfrentar a un funcionario municipal.

El también exgerente de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) en el Puerto Principal llegó a las instalaciones del Municipio en busca del funcionario Jorge Viteri para enfrentarlo por una supuesta ofensa personal. "Mi honor y mi reputación los haré respetar siempre" señaló Roche en sus disculpas.

Jorge Viteri es el director de Compras Públicas del Municipio de Guayaquil en la actual administración de Aquiles Álvarez.

"Ni el sitio ni la forma fueron los adecuados para zanjar una ofensa personal" escribió Roche en un escueto comunicado donde además aclaró a la ciudadanía que este fue "un asunto que no tiene nada que ver con la Municipalidad, ni con temas políticos ni con su partido político".

Videos de Roche mientras lanzaba gritos y ofensas contra Viteri se difundieron rápidamente en redes sociales. En ellos se ve a Roche saliendo escoltado del lugar ante la mirada atónita de quienes se encontraban en el Palacio Municipal.