Alerta del Inamhi por bajas temperaturas en zonas del Distrito Metropolitano de Quito

El Inamhi pide a la ciudadanía tomar precauciones ante el descenso de la temperatura en la región Interandina

Desde el miércoles 13 hasta el viernes 15 de agosto del 2025 se espera un descenso de la temperatura nocturna en la región Interandina. La alerta meteorológica incluye al Distrito Metropolitano de Quito.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) se prevé temperaturas bajas desde la 01:00 del miércoles 13 de agosto hasta las 10:00 del viernes 15 de agosto.

Según el Inamhi habrá zonas de la Sierra que podrían registrar temperaturas entre los 3 y 5 grados centígrados, otras entre los 3 y 0°C y otras zonas podrían llegar a temperaturas bajo cero.

Los días de mayor frío serán el miércoles 13 y jueves 14 de agosto. Los lugares más afectados serán las zonas medias y altas del Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar, Imbabura y Carchi.

Según el Inamhi, "las bajas temperaturas se deben al ingreso de masas de aire relativamente más frías y algo secas provenientes del sur del continente". Además, "se esperan cielos poco nubosos, lo que favorecerá la pérdida de calor por radiación durante la noche", indicó la entidad.

Bajas temperaturas en Quito

El Centro de Operaciones de Emergencia de Quito alertó sobre el "riesgo por bajas temperaturas nocturnas en varias parroquias rurales y de media montaña del Distrito Metropolitano de Quito, con posibles registros bajo cero en sectores de mayor altitud".

Las zonas de la capital donde hará más frío son:

Se prevé temperaturas bajo cero en la zona suroriental de la Loma Cóndor Machay .

. Temperaturas entre los 0 y 3 grados centigrados en las parroquias de Pifo, Pintag y la parte alta de Los Chillos .

en las parroquias de y la . Temperaturas entre los 3 y 5 C° en amplias zonas de Tumbaco, Checa, Alangasí, La Merced, Quitumbe y sectores periurbanos del sur de Quito.

Consecuencias de las bajas temperaturas

El descenso de temperatura nocturna puede provocar pérdidas de cultivos en zonas por encima de 3 000 metros sobre el nivel del mar por heladas o escarcha.

También afectación al ganado no protegido de las temperaturas frías y también se pueden dañar las baterías de los vehículos o los motores a diésel.