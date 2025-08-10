Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Alerta de ráfagas de viento en la Sierra para el lunes 11 y martes 12 de agosto; ¿recomendaciones?

El Inamhi emitió recomendaciones ante la alerta meteorológica N°43 de ráfagas de viento en niveles medio y alto para el lunes 11 y martes 12 de agosto en Ecuador. 

La ciudad de Quito despejada permite observar los volcanes y nevados.

Redacción Teleamazonas.com

10 ago 2025 - 23:38

Desde las 08:00 del lunes 11, hasta las 20:00 del martes 12 de agosto del 2025, se esperan ráfagas de viento en niveles medio y alto en la Sierra ecuatoriana, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la  noche del domingo 10 de agosto. 

Según el Inamhi, las provincias que sufrirán estas ráfagas, en la Región Interandina son: Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi y Bolívar. En tanto que en la Región Amazónica serán: zonas altas de Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. 

Debido a esta advertencia meteorológica N°43, el organismo informó que estructuras o materiales podrían desprenderse de los techos, así como el tiempo de viaje en las rutas que atraviesan páramos puede ser más largo. También dijo que se pueden presentar afectaciones a cultivos e interrupciones de energía y/u otros servicios. 

Por estas razones, el Inamhi realizó las siguientes recomendaciones

  • Cierre y asegure puertas, ventanas, toldos y sombrillas grandes
  • Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle
  • Aléjese de cornisas, lugares altos, muros, árboles o vallas publicitarias y tome precauciones delante de edificios en construcción o mal estado. 

Por otra parte, en el pronóstico de radiación, el Inamhi informó que se esperan índices de radiación ultravioleta entre muy altos y extremadamente altos en gran parte del Litoral y la Sierra.

