Inamhi alerta de fuertes lluvias y tormentas en Ecuador este 7 y 8 de mayo

El Inamhi alertó de fuertes lluvias en la Costa y Sierra de Ecuador.

¡Vuelven las lluvias! El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó por la presencia de lluvias y tormentas desde la tarde de este jueves 7 de mayo de 2026.

Según el Inamhi, se prevé que las lluvias alcancen incluso un nivel muy alto de agua. Habrá precipitaciones hasta las 10:00 del viernes.

Es probable que exista acumulación de agua y que las condiciones de las vías pueden verse afectadas por deslizamientos de tierra.

Zonas afectadas:

Región Litoral: Lluvias de variable intensidad con tormentas dispersas en Santo Domingo, Los Ríos, norte de Guayas, interior de Esmeraldas y Manabí.

Lluvias de variable intensidad con tormentas dispersas en Santo Domingo, Los Ríos, norte de Guayas, interior de Esmeraldas y Manabí. Región Interandina: Lluvias y lloviznas con posibles tormentas aisladas en la zona occidental e interior norte de la región.

El Inamhi apuntó que la cantidad máxima de precipitación diaria podría llegar entre 42 y 80 mm/día en el Litoral y de 28 a 40 mm/día en la región Interandina.