Fechas de matrículas extraordinarias para el régimen Costa–Galápagos 2026–2027

El proceso estará disponible desde el jueves 7 de mayo para estudiantes que aún no ingresan al sistema fiscal. Las inscripciones y traslados se realizarán de forma gratuita y en línea.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura habilitó el proceso de matrículas extraordinarias para el régimen Costa–Galápagos correspondiente al año lectivo 2026–2027.

La medida está dirigida a estudiantes que todavía no forman parte del sistema educativo fiscal.

Las matrículas estarán disponibles desde este 7 de mayo de 2026 y podrán realizarse de manera virtual a través de la plataforma oficial juntos.educacion.gob.ec.

Madres, padres y representantes legales podrán escoger una institución educativa según la disponibilidad de cupos y la ubicación referencial.

Cómo realizar matrículas y traslados escolares

El proceso incluye también los traslados estudiantiles posterior al inicio de clases, que se habilitarán desde el 11 de mayo de 2026, una vez iniciado el período de clases. Según informó la entidad, el trámite será gratuito y se completará completamente en línea.

Una vez finalizado el registro, el certificado de matrícula llegará automáticamente al correo electrónico ingresado por el representante.

El Ministerio indicó además que las instituciones educativas no podrán solicitar la impresión física de ese documento.

Fechas clave del proceso educativo

El cronograma oficial establece que las matrículas extraordinarias para instituciones fiscales del régimen Costa–Galápagos estarán habilitadas hasta el 22 de septiembre de 2026.

Durante ese periodo, las familias podrán acceder a cupos disponibles en el sistema educativo público.