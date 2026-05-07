Llegó el BAE Jambelí: así es el nuevo megabuque de guerra de la Armada del Ecuador

El BAE Jambelí es considerado el primer buque multipropósito de la Armada ecuatoriana

El BAE Jambelí llegó a Ecuador este jueves 7 de mayo de 2026. La embarcación fue construida en Corea del Sur y reforzará las capacidades operativas de la Armada en tareas de vigilancia marítima, control de actividades ilícitas y respuesta ante emergencias.

El megabuque zarpó desde San Diego, en Estados Unidos, el pasado 29 de abril, como parte de la fase final de su recorrido internacional antes de arribar a aguas ecuatorianas.

Durante su trayecto realizó varias escalas estratégicas tras salir desde Corea del Sur, país donde fue fabricado.

El nuevo buque multipropósito de Ecuador

El BAE Jambelí es considerado el primer buque multipropósito de la Armada ecuatoriana.

Según el Ministerio de Defensa, su incorporación busca fortalecer operaciones marítimas y ampliar la capacidad logística y de respuesta en alta mar.

La embarcación cuenta con amplias bodegas para el transporte de suministros, equipos y personal militar.

Además, tiene capacidad para operar con helicópteros medianos, lo que permite ejecutar tareas de vigilancia aérea, rescate y asistencia en zonas de difícil acceso.

¡BIENVENIDO BUQUE DE LA ARMADA DEL ECUADOR “JAMBELÍ”! 🇪🇨



Momento histórico para nuestro país. El primer y más grande buque con el que desde hoy contará nuestra @armada_ecuador.



Nada nos detendrá. Seguimos. 💪🏻 pic.twitter.com/wPVuINNM52 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) May 7, 2026

Apoyo en emergencias y operaciones marítimas

Además de funciones de defensa, el buque podrá participar en misiones humanitarias, atención durante desastres naturales, búsqueda y rescate, así como entrenamientos navales.

Su diseño le permite operar durante largos periodos en diferentes entornos marítimos.

El BAE Jambelí tiene una eslora de 105 metros y está equipado para operaciones sostenidas en alta mar.

La nave será incorporada oficialmente a la Armada del Ecuador durante mayo de 2026 y forma parte de una de las adquisiciones más importantes para las Fuerzas Armadas en los últimos años.