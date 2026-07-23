Inamhi advierte radiación extrema en tres provincias este jueves 23 de julio

Radiación extrema en la Sierra y alerta de lluvias en la Amazonía

El Inamhi informó que las provincias de Imbabura, Pichincha y Chimborazo alcanzarán un nivel de radiación ultravioleta extremadamente alto durante la jornada del jueves 23 de julio.

Ciudades como Ibarra, Quito y Riobamba estarán entre las más expuestas a estos índices.

En el resto del país, el pronóstico prevé niveles de radiación muy altos, por lo que también se recomienda tomar precauciones para reducir la exposición directa al sol.

Recomendaciones para evitar riesgos

Ante este escenario, el Inamhi aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, especialmente en las zonas donde se prevén niveles muy altos y extremadamente altos de radiación UV.

Además, se recomienda utilizar protector solar, ropa de manga larga, sombrero de ala ancha, gafas con protección UV y mantenerse hidratado durante las horas de mayor intensidad solar.

Pronóstico del Inamhi Inamhi

Continúa vigente la alerta por lluvias

Mientras se mantienen los altos índices de radiación en gran parte del país, Ecuador continúa bajo una alerta meteorológica vigente hasta el 24 de julio de 2026.

Según el Inamhi, se esperan lluvias de intensidad moderada y, de forma puntual, fuertes en la región Amazónica y en sectores del norte e interior del Litoral.

#MonitoreoSatelitalEc | 22/07/2026 (21:10): Nubosidades convectivas generan lluvias con tormentas en:

Interior de Esmeraldas, Santo Domingo en la región Costa

Sucumbíos y la estribación de cordillera de Morona Santiago en la región Amazónica

⚠️Advertencia No. 53 ACTIVA pic.twitter.com/Hnpoz4gHm4 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 23, 2026

Condiciones climáticas variables

La combinación de fuertes niveles de radiación durante el día y precipitaciones en otras regiones responde a las condiciones atmosféricas previstas para esta semana.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Inamhi y seguir las medidas preventivas según las condiciones climáticas de cada zona.