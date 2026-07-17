¿Qué es el estiaje en Ecuador y cómo afecta la generación eléctrica?

El estiaje pone en riesgo la generación eléctrica en Ecuador.

Cada año, Ecuador atraviesa un período conocido como estiaje, una temporada caracterizada por la disminución del caudal de los ríos debido a la reducción de las lluvias.

Aunque se trata de un fenómeno natural y recurrente, su impacto es especialmente relevante porque gran parte de la electricidad que consume el país proviene de centrales hidroeléctricas.

¿Qué es el estiaje?

El estiaje es el período en el que los ríos, lagunas y embalses registran su nivel o caudal más bajo como consecuencia de la escasez de precipitaciones.

En términos hidrológicos, corresponde a la época de aguas bajas de un río y no debe confundirse con una sequía extraordinaria, aunque pueden coincidir y agravar sus efectos.

¿Cuándo ocurre el estiaje en Ecuador?

En Ecuador, el estiaje suele presentarse entre septiembre y marzo, con mayor intensidad entre octubre y noviembre en las cuencas que abastecen a las principales centrales hidroeléctricas del país.

Precisamente por ello, las autoridades planifican con varios meses de anticipación el abastecimiento eléctrico para enfrentar esa temporada.

Para 2026, el Gobierno ha señalado que el próximo período de estiaje comenzará en octubre.

¿Por qué afecta a la generación eléctrica?

La matriz eléctrica ecuatoriana depende mayoritariamente de la generación hidroeléctrica.

Durante la temporada lluviosa, las centrales producen entre 83% y 88% de la electricidad del país gracias a los altos caudales de los ríos.

Sin embargo, cuando llega el estiaje disminuye el agua disponible para mover las turbinas, por lo que baja la capacidad de generación.

Esta situación obliga al sistema eléctrico a recurrir a otras fuentes de energía, como las centrales termoeléctricas que funcionan con combustibles, la importación de electricidad desde países vecinos cuando es posible o la incorporación de nueva generación para cubrir la demanda.