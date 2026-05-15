Olas de hasta 2,10 metros y aguaje se prevén en costas de Ecuador del 16 al 18 de mayo

En Galápagos se prevé olas de hasta 2,10 metros entre el 16 y el 18 de mayo de 2026

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó, este viernes 15 de mayo de 2026, las condiciones del oleaje en las costas ecuatorianas.

Esa entidad señaló que debido a la fase de aguaje, las condiciones marítimas cambiarán a un estado agitado, desde este viernes 16 hasta el domingo 18 de mayo de 2026.

Según el reporte técnico, debido al arribo de olas provenientes del sur del Pacífico, se prevé un estado de mar agitado en las costas continentales e insulares de Ecuador. Esto significa olas medias y altas con mayor energía, ascenso del nivel del mar por aguaje.

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La situación más intensa se prevé en Islas Galápagos, especialmente en los sectores sur y oeste del archipiélago, donde se esperan olas de entre 1 metro y hasta 2,10 metros de altura.

En el borde costero continental, las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro tendrán olas de irán desde los 0,30 hasta 1,30 metros.

El Inocar recomienda extremar precauciones, ya que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.