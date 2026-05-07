Alerta climática: El Niño haría de 2027 el año más caluroso de la historia

El fenómeno climático de El Niño, cuyo desarrollo es probable en los próximos meses, podría hacer que las temperaturas mundiales alcancen niveles récord en 2027.

El fenómeno climático de El Niño, cuyo desarrollo es probable en los próximos meses, podría hacer que las temperaturas mundiales alcancen niveles récord en 2027, afirmó el viernes Samantha Burgess, climatóloga del observatorio europeo Copernicus.

"Es probable que 2027 supere a 2024 como el año más caluroso jamás registrado", aseguró a la AFP la responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, que supervisa Copernicus.

El aumento de las temperaturas de los océanos del mundo también continúa y apunta a un nuevo máximo este mes de mayo, añadió Burgess: "Es solo cuestión de días".