Inamhi alerta aumento de temperaturas en la Costa y Sierra de Ecuador

En Ecuador se registrarán altas temperaturas entre el 14 y el 16 de mayo del 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre un incremento de la temperatura en varias zonas de la Costa y la Sierra ecuatoriana entre el 14 y el 16 de mayo de 2026.

Según el organismo, el evento climático se desarrollará desde las 10:00 del miércoles 14 de mayo hasta las 17:00 del viernes 16 de mayo. En ese periodo se prevén altas temperaturas y una mayor radiación solar.

Las provincias del Litoral registrarán los niveles más elevados de calor, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 35 grados centígrados. Mientras tanto, en la región Interandina se esperan máximas de entre 22 y 26 C°.

De acuerdo con el Inamhi, los días con mayor intensidad térmica serán el 14 y 15 de mayo. Las provincias donde hará más calor son: Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, así como sectores de Imbabura y Pichincha.

El Inamhi explicó que este escenario responde al ingreso de masas de aire seco provenientes del océano Pacífico, fenómeno que favorece cielos despejados o parcialmente nublados y permite una mayor incidencia de radiación solar sobre la superficie terrestre.

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