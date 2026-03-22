Alerta por lluvias y tormentas en Ecuador hasta el miércoles 25 de marzo de 2026

Las fuertes lluvias han dejado a miles de personas afectadas en Ecuador.

Las lluvias volverán a Ecuador. Luego de un fin de semana con bajas temperaturas en la noche y días calurosos, el clima volverá a cambiar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), hay una alerta por lluvias y tormentas vigente desde las 16:00 de este domingo hasta las 19:00 del miércoles 25 de marzo de 2026.

La Advertencia Meteorológica Nº 19 dice que las lluvias en Ecuador se mantendrán en niveles medio, alto y muy alto.

Las zonas afectadas serán:

Región Litoral: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Región Amazónica: Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo.

Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo. Región Interandina: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja.

De acuerdo con el Inamhi, este escenario responde al ingreso de la humedad y el incremento de la temperatura de la superficie del mar frente a las costas del país.

Las fuertes lluvias podrían ocasionar acumulación de agua y desbordamiento de ríos. También es posible que existan descargas eléctricas.