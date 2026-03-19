El Niño y La Niña son diferentes fenómenos climáticos; estas son sus características principales

El Niño y La Niña son fenómenos diferentes que son monitoreados constantemente.

Ecuador vive un temporal invernal que deja miles de personas afectadas por inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes en diferentes provincias.

Sin embargo, el Inocar ha detallado que las precipitaciones responden a un fenómeno climático local y no a El Niño, aunque este podría empezar a desarrollarse a mediados de año.

El medio estadounidense Washington Post publicó datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo que mencionan que el planeta podría experimentar un súper El Niño a finales de este año.

Tanto el fenómeno de El Niño como el de La Niña son parte de un mismo sistema climático llamado El Niño–Oscilación del Sur, un proceso natural que ocurre en el océano Pacífico ecuatorial y que puede cambiar el clima en todo el planeta.

Este fenómeno ocurre cada cierto número de años y modifica la temperatura del océano, los vientos y la distribución de lluvias en distintas regiones del mundo.

El fenómeno de El Niño, es una fase en la que las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal. Eso ocurre actualmente en Ecuador y por eso se han incrementado las lluvias.

Paralelamente, en el hemisferio norte, y en algunas zonas del sur, la temperatura sube y se viven temporadas de sequía.

La Niña funciona al revés. Las aguas del Pacífico ecuatorial se enfrían más de lo habitual, lo que también altera los patrones de viento y lluvia.

Con el agua más fría, se pueden vivir sequías y en otras zonas fuertes lluvias. Además, este fenómeno puede mutar y ocasionar tormentas.

En Ecuador funciona el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN) para la investigación, monitoreo y alerta de las condiciones océano-atmosféricas, con un enfoque principal en los fenómenos de El Niño y La Niña.