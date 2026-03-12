¿Un súper El Niño en 2026?; esto se sabe de los fenómenos crimáticos en la región

El fenómeno El Niño afecta el clima a nivel regional y global y también suele afectar a Ecuador

La época lluviosa que ha afectado a Ecuador "se ha visto fortalecida por condiciones oceanográficas y atmosféricas”, señaló el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar), este 12 de marzo de 2026.

Desde inicios del año hasta el 10 de marzo, ocho personas han muerto a causa de las fuertes lluvias. Este temporal ha dejado 43 534 personas afectadas, 3 516 damnificadas y 79 viviendas y 17 puentes destruidos en todo el país.

La provincia con mayor impacto a la población son Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Loja y Chimborazo.

Según Santiago Coral, coordinador de asuntos oceanográficos del Inocar, las precipitaciones se deben a un fenómeno climático local y no a El Niño, que comenzaría a desarrollarse a mediados del año.

"El Niño comienza a desarrollarse a mitad de año, teniendo sus puntos más altos desde noviembre hasta marzo de 2027", señaló Coral durante una entrevista en Teleamazonas.

¿Qué se sabe del fenómeno de El Niño en la región?

El Washington Post publicó datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo que mencionan que el planeta podría experimentar un súper El Niño a finales de este año.

Este fenómeno podría rivalizar con los más fuertes de la historia, según el medio estadounidense. Además, esto afectaría al clima a nivel regional y global, ya que el calentamiento en el Océano Pacífico ecuatorial puede provocar sequías, inundaciones y calor extremo.

Este súper fenómeno El Niño, ocurren una vez cada 10 a 15 años en promedio. Y los efectos pueden ser más intensos, persistentes y generalizados.

Por otra parte, el fenómeno climático de La Niña en el Pacífico ecuatorial podría evolucionar a ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) neutral a lo largo de abril y dar posteriormente paso al de El Niño entre los próximos meses de junio y agosto hasta, al menos, finales de 2026.

Fuertes lluvias causan emergencias en Quito este 12 de marzo

De acuerdo con las estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, existe un 55% de probabilidad de que la situación de ENSO neutral se mantenga hasta un momento indeterminado entre los meses de mayo y julio y un 62% de que El Niño se presente entre junio y agosto.

La agencia reconoce que las previsiones de los modelos son "relativamente menos precisas en esta época del año", pero fundamenta las "crecientes probabilidades" de aparición de El Niño en "la gran cantidad de calor en la subsuperficie oceánica", así como en "el debilitamiento previsto de los vientos alisios de baja altura".

Además, califica de "muy incierta" todavía la intensidad potencial del fenómeno, con una probabilidad de 1 entre 3 de que pueda llegar a ser "fuerte" en el período entre octubre y diciembre de 2026.