Inamhi prevé radicación muy alta y extremadamente alta en la Sierra y Amazonía de Ecuador

El Inamhi alerta de radiación muy alta y extremadamente alta en Ecuador para este jueves 6 de agosto del 2025.

Para este jueves 7 de agosto del 2025 el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé índices de radiación ultravioleta entre Extremadamente Altos y Muy Altos en la región Interandina y Amazonía en Ecuador.

La alerta se informó la tarde de este miércoles 6 donde se indica que en otras localidades del país, como la Costa y las Islas Galápagos habrá menores índices ya que los cielos estarían mas nublados.

En su informe el Inamhi aconseja a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en las áreas con niveles de radiación ultravioleta muy altos o extremadamente altos.

Se esperan índices de radiación ultravioleta entre Extremadamente Altos y Muy Altos en Ecuador. Inamhi

Alerta de descenso de temperatura nocturna

Por su parte, en su alerta meteorológica N° 42 el Inamhi señala que la madruga del jueves 7 y viernes 8 de agosto se espera el descenso de la temperatura nocturna en la región Interandina.

Las zonas más probables se encuentran en media y alta montaña de la Sierra del país, indicó el organismo. Es decir las partes altas de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi.

En la Amazonía las zonas altas de las provincias de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos.

Las principales afectaciones por esta condición climática serían posibles pérdidas de cultivos, impacto en ganado no protegido de as temperaturas frías y daños a las baterías de los vehículos y motores diésel.