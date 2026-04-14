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Política

Ministra de Ambiente y Energía anuncia cambios en Cenace y CNEL tras cortes de luz

Inés Manzano pidió disculpas a los ciudadanos por las interrupciones en el servicio, principalmente en la Costa en plena ola de calor.

Personal de CNEL realiza trabajos de mantenimiento en los equipos de transmisión en distintas provincias.

CNEL

Autor

Teresa Menéndez

Actualizada:

14 abr 2026 - 19:02

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La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anuncia cambios en el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Esto, tras los continuos reportes de cortes de luz, principalmente en cantones de Guayas, que atraviesan altas temperaturas.

El anuncio lo hizo en su cuenta de Twitter.

También pidió disculpas a los ciudadanos por las interrupciones en el servicio eléctrico.

El pronunciamiento de Manzano ocurre en medio de reclamos por los continuos cortes, el más reciente de cinco horas en varios sectores de Samborondón.

Las quejas son recurrentes desde el fin de semana, cuando algunas zonas de Guayaquil, así como urbanizaciones de Daule y Samborondón enfrentaron más de 10 horas sin electricidad y en medio de una ola de calor extrema.

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