La WWE vuelve a Ecuador tras una década

El espectáculo de lucha libre de la WWE llegará a Ecuador tras una década.

¡Vuelve la WWE a Ecuador! El espectáculo de lucha libre más grande del mundo vuelve a Sudamérica luego de una década. Así lo informó la organización este martes 14 de abril de 2026.

El show se presentará en Quito el miércoles 9 de septiembre de 2026, en el Coliseo General Rumiñahui. Se trata de un solo evento de Monday Night Raw.

La WWE volverá a Ecuador luego de 10 años, desde donde arrancará su gira por Sudamérica con las siguientes funiones:

Bogotá , Colombia: 10 de septiembre

, Colombia: 10 de septiembre Buenos Aires , Argentina: 11 de septiembre

, Argentina: 11 de septiembre Santiago, Chile: 12 de septiembre

Los fanáticos de la lucha libre podrán disfrutar de este evento de la mano de una de las compañías más populares del mundo en el ámbito del entretenimiento y espectáculo deportivo.

La venta de entradas no está habilitada, pero la página habilitó una opción de pre - registro a través de su página web oficial.

Como parte de la cartelera destacan las superestrellas Seth Rollins, Gunther y Becky Lynch y el talento latino de la mano de Penta ' El Zero miedo' y Stephanie Vaquer.