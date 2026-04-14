La WWE vuelve a Ecuador tras una década
El show de la WWE regresará a Sudamérica con el Monday Night Raw. En Ecuador se ha anunciado un evento.
El espectáculo de lucha libre de la WWE llegará a Ecuador tras una década.
Captura de pantalla
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Actualizada:
14 abr 2026 - 19:32
¡Vuelve la WWE a Ecuador! El espectáculo de lucha libre más grande del mundo vuelve a Sudamérica luego de una década. Así lo informó la organización este martes 14 de abril de 2026.
El show se presentará en Quito el miércoles 9 de septiembre de 2026, en el Coliseo General Rumiñahui. Se trata de un solo evento de Monday Night Raw.
La WWE volverá a Ecuador luego de 10 años, desde donde arrancará su gira por Sudamérica con las siguientes funiones:
- Bogotá, Colombia: 10 de septiembre
- Buenos Aires, Argentina: 11 de septiembre
- Santiago, Chile: 12 de septiembre
Los fanáticos de la lucha libre podrán disfrutar de este evento de la mano de una de las compañías más populares del mundo en el ámbito del entretenimiento y espectáculo deportivo.
La venta de entradas no está habilitada, pero la página habilitó una opción de pre - registro a través de su página web oficial.
Como parte de la cartelera destacan las superestrellas Seth Rollins, Gunther y Becky Lynch y el talento latino de la mano de Penta ' El Zero miedo' y Stephanie Vaquer.
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