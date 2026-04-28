ANT descarta hackeo a sus sistemas y alerta sobre posibles estafas con datos en Ecuador

Vista lateral de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) activó protocolos de seguridad tras la difusión en redes sociales de una supuesta filtración de datos de registros vehiculares y propietarios en el país.

Según informó la entidad, el 6 de abril de 2026 se detectaron publicaciones que alertaban sobre la presunta comercialización de una base de datos vinculada al sistema de tránsito.

Un día después, el 7 de abril, se activó el Protocolo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información, conforme al estándar EGSI V3.

¿Hubo hackeo a la ANT en Ecuador?

De acuerdo con el Informe Técnico Nro. 062-DTI-ANT-2026, la ANT aseguró que no existen evidencias de una vulneración directa a sus sistemas en la actual administración.

Las revisiones realizadas a la infraestructura tecnológica, registros de acceso y bases de datos no evidencian ingresos no autorizados ni alteraciones recientes. Posibles fuentes externas de la información

Los análisis preliminares apuntan a que los datos difundidos no provendrían de los sistemas actuales de la ANT, sino de posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros. La investigación continúa con apoyo de otras instancias competentes.

Alertan sobre estafas con mensajes SMS

La Agencia Nacional de Tránsito también advirtió sobre el envío masivo de mensajes de texto (SMS) a ciudadanos, en los que se notifican supuestas deudas o trámites pendientes.

Estos mensajes incluyen enlaces que no pertenecen a canales oficiales y podrían formar parte de esquemas de suplantación de identidad o estafa digital.

Actualización del sistema de tránsito

En este contexto, la entidad señaló la necesidad de acelerar la modernización del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), cuya infraestructura presenta rezagos tecnológicos.

La ANT indicó que el fortalecimiento de la seguridad digital requiere mejoras en el control de accesos, trazabilidad de la información y una gestión más rigurosa de los sistemas.