¿Te llegó un mensaje de la ANT por multas? Cuidado, así buscan robar tus datos bancarios
Los intentos de estafa llegan por mensaje de texto o correo electónico
La Agencia Nacional de Tránsito no utiliza mensajes ni correos para cobrar multas o enviar enlaces de pago
ANT
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 22:16
Los falsos mensajes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) son una modalidad de estafa conocida como 'phishing' (suplantación de identidad), diseñada para robar dinero y datos personales o bancarios.
En abril de 2026, tras denuncias ciudadanas, la entidad emitió alertas urgentes sobre este incremento de fraude.
Mensajes de texto o correos falsos
Suelen llegar de números desconocidos o nombres que simulan ser oficiales, por ejemplo, "ANT-Ecuador", "Agencia Transito" o "Multas_ANT".
También utilizan un "tono alarmante", informando sobre supuestas deudas, contravenciones o citaciones de tránsito impagas.
Además, presionan indicando que la multa debe pagarse en 24 o 48 horas para evitar recargos o incluso órdenes de detención.
A veces incluyen un "descuento excepcional del hasta el 95%" para captar la atención de la víctima.
Recomendaciones de la ANT
Los mensajes que buscan estafar suelen incluir un link que dirige a una página idéntica a la de la institución, pero es clonada, es decir, falsa.
En dicha página se solicita usuario, contraseña, varios datos personales y datos de la tarjeta para efectuar el pago.
La entidad aseguró que no utiliza mensajes de texto ni correos electrónicos para realizar cobros de multas o enviar enlaces de pago.
La ANT usa páginas oficiales que terminan en .gob.ec. Los enlaces de estafas suelen usar .xyz, .com, .skin, .net,.
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