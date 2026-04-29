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¿Te llegó un mensaje de la ANT por multas? Cuidado, así buscan robar tus datos bancarios

Los intentos de estafa llegan por mensaje de texto o correo electónico 

La Agencia Nacional de Tránsito no utiliza mensajes ni correos para cobrar multas o enviar enlaces de pago

ANT

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

29 abr 2026 - 22:16

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Los falsos mensajes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) son una modalidad de estafa conocida como 'phishing' (suplantación de identidad), diseñada para robar dinero y datos personales o bancarios.

En abril de 2026, tras denuncias ciudadanas, la entidad emitió alertas urgentes sobre este incremento de fraude.

Mensajes de texto o correos falsos

Suelen llegar de números desconocidos o nombres que simulan ser oficiales, por ejemplo, "ANT-Ecuador", "Agencia Transito" o "Multas_ANT".

También utilizan un "tono alarmante", informando sobre supuestas deudas, contravenciones o citaciones de tránsito impagas.

Además, presionan indicando que la multa debe pagarse en 24 o 48 horas para evitar recargos o incluso órdenes de detención.

 A veces incluyen un "descuento excepcional del hasta el 95%" para captar la atención de la víctima.

Recomendaciones de la ANT 

Los mensajes que buscan estafar suelen incluir un link que dirige a una página idéntica a la de la institución, pero es clonada, es decir, falsa. 

En dicha página se solicita usuario, contraseña, varios datos personales y datos de la tarjeta para efectuar el pago.

La entidad aseguró que no utiliza mensajes de texto ni correos electrónicos para realizar cobros de multas o enviar enlaces de pago.

La ANT usa páginas oficiales que terminan en .gob.ec. Los enlaces de estafas suelen usar .xyz, .com, .skin, .net,. 

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