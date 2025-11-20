ANT restablece servicios tras mantenimiento y extiende horarios a escala nacional

Las agencias de la ANT tendrá horario ampliado el 21 de noviembre del 2025.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) culminó el mantenimiento del sistema AXIS 4.0 este jueves 20 de noviembre del 2025. Los servicios en la plataforma se restablecieron a escala nacional.

El mantenimiento empezó el 18 de noviembre y se extendió 48 horas para solventar las fallas reportadas por decenas de usuarios. Por esta razón, con el objetivo de facilitar la gestión de trámites se dispuso:

Extender los horarios en las agencias en todo el país hasta las 18:00 del viernes 21 de noviembre.

Se ampliarán lo horarios para los días posteriores. El cronograma será anunciado en las próximas horas.

Los turnos previamente asignados podrán ser utilizados sin necesidad de generar uno nuevo

Las licencias de conducir tendrán una validez hasta el 31 de diciembre

Los problemas para acceder a los servicios en línea se intensificaron el martes 18 de noviembre. Decenas de personas acudieron a las agencias para obtener licencia de conducir o matrículas, sin resultados.

Esta es la segunda vez que el sistema de la ANT falla en cinco meses. En julio el acceso a los servicios tuvo intermitencias y fallas por cuatro semanas.