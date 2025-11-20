ANT restablece servicios tras mantenimiento y extiende horarios a escala nacional
El sistema de la ANT tuvo un mantenimiento por 48 horas. Decenas de ciudadanos no pudieron acceder a los servicios en línea.
Las agencias de la ANT tendrá horario ampliado el 21 de noviembre del 2025.
Redes Sociales
Compartir
Actualizada:
20 nov 2025 - 23:27
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) culminó el mantenimiento del sistema AXIS 4.0 este jueves 20 de noviembre del 2025. Los servicios en la plataforma se restablecieron a escala nacional.
El mantenimiento empezó el 18 de noviembre y se extendió 48 horas para solventar las fallas reportadas por decenas de usuarios. Por esta razón, con el objetivo de facilitar la gestión de trámites se dispuso:
- Extender los horarios en las agencias en todo el país hasta las 18:00 del viernes 21 de noviembre.
- Se ampliarán lo horarios para los días posteriores. El cronograma será anunciado en las próximas horas.
- Los turnos previamente asignados podrán ser utilizados sin necesidad de generar uno nuevo
- Las licencias de conducir tendrán una validez hasta el 31 de diciembre
Los problemas para acceder a los servicios en línea se intensificaron el martes 18 de noviembre. Decenas de personas acudieron a las agencias para obtener licencia de conducir o matrículas, sin resultados.
Esta es la segunda vez que el sistema de la ANT falla en cinco meses. En julio el acceso a los servicios tuvo intermitencias y fallas por cuatro semanas.
Compartir