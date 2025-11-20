La ANT informó que se podrá circular con licencias caducadas hasta el 31 de diciembre de 2025

La licencia de conducir es un documento obligatorio para poder conducir en Ecuador

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) confirmó que las licencias de conducir caducadas podrán seguir utilizándose en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este jueves 20 de noviembre del 2025, la ANT confirmó a Teleamazonas.com que hubo una prórroga y por lo tanto los conductores con licencias caducadas no serán sancionados hasta fin de año. El requisito es que deben portar el turno para la renovación impreso.

La disposición ya fue notificada a los municipios y agencias de tránsito a escala nacional para garantizar su aplicación.

La medida responde a la nueva prórroga otorgada ante los problemas técnicos que ha presentado el sistema informático AXIS 4.0.

La ANT explicó que las fallas más recientes del sistema obligaron a suspender temporalmente varios trámites durante 48 horas (19 y 20 de noviembre del 2025) para realizar mantenimiento técnico integral al sistema AXIS 4.0.

Este proceso, señaló la institución, permitirá introducir “ajustes profundos” orientados a mejorar “la estabilidad, seguridad y desempeño de la plataforma nacional”.

Luego de que el sistema informático vuelva a operar con normalidad, la ANT prevé ampliar los horarios de atención en sus oficinas, mantener la validez de los turnos ya generados y también la extensión de la vigencia de las licencias.