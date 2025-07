'Un necio con poder siempre buscará vencer'; Aquiles Álvarez critica despidos en el Estado

El corazón de Guayaquil, en la intersección de las avenidas Nueve de Octubre y Malecón, se llenó de banderas, aplausos y gritos de apoyo durante la sesión solemne organizada por el Municipio por los 490 años de fundación de la ciudad este viernes 25 de julio del 2025.

Pero más allá de la celebración, el acto se convirtió en una tribuna política desde donde el alcalde Aquiles Álvarez lanzó duras críticas al Gobierno central y defendió su gestión entre elogios a la “resistencia guayaquileña”.

Desde temprano, cientos de ciudadanos coparon las nueve cuadras que separan el Malecón del Parque Centenario. Con esta masiva asistencia como telón de fondo, Álvarez inició su discurso con una frase provocadora:

“Qué lindo ver la Nueve llena, es histórico. La gente de Guayaquil sabe quién trabaja y quién es vago”, dijo, generando aplausos y reacciones en redes sociales.

El alcalde, quien enfrenta un proceso judicial por el caso Triple A y porta un grillete electrónico, se mostró desafiante ante el poder Ejecutivo y enumeró las obras que se han realizado durante el último año, entre ellas la colocación de agua potable en barrios que han sido excluidos y los programas deportivos.

“Mi familia sufre por mi gravísimo pecado de haber abandonado una vida tranquila y cómoda para sumarme a la resistencia (...). A veces lamento causarle tanta preocupación a mis seres más cercanos”, confesó.

Durante su intervención, recordó el peso económico que representa Guayaquil para el país: un 20% del PIB nacional y más de 5 000 millones de dólares en tributos. Pero también denunció abandono y persecución desde el Gobierno.

“Un necio con poder siempre buscará vencer (...) para perseguir. Las personas humildes lo usamos para servir”, afirmó, en un mensaje que pareció dirigido tanto al Ejecutivo como a sus detractores políticos.

También aludió al Ministerio de Ambiente, que suspendió el permiso ambiental para un puente que impulsa la Prefectura de Guayas, con apoyo municipal:

“Guayaquil es una ciudad que se niega a sucumbir ante los déspotas”, dijo.

El alcalde defendió su política de inversión en sectores históricamente excluidos y aseguró que más de un millón de personas han sido atendidas de manera gratuita en el Hospital Municipal Bicentenario, a pesar del abandono estatal.

“¿Qué es el progreso para algunos? ¿Despedir a 5 000 trabajadores en un mismo día? ¿hablar de evaluar a 451 000 empleados públicos en base a parámetros discrecionales? ¿Hospitales sin medicinas y escuelas con pisos de tierra?”, cuestionó, en referencia a las recientes medidas de recorte tomadas por el Gobierno Nacional en su Plan de Eficiencia del Estado.

En su discurso también hubo espacio para rememorar la gestión anterior y la crisis sanitaria que vivió la ciudad en 2020. Sin nombrarla directamente, Álvarez aludió a la administración de Cynthia Viteri

“En la pandemia, Guayaquil tuvo la cantidad más elevada de fallecidos en el mundo. No podemos olvidar que los que ahora dicen amar a la ciudad, la dejaron abandonada”, acusó.

el burgomaestre cerró su discurso de menos de 10 minutos con una frase que resumió el tono de la jornada:

“Aquí no se suplica, aquí se resiste. Aquí no se suplica, aquí se resiste. Aquí no se reparten migajas, aquí se restituyen derechos. Aquí nadie se arrodilla ante nadie. No celebramos un aniversario más, sino 490 años de lucha”, concluyó.

Condecoraciones a ciudadanos destacados

En el marco de la sesión solemne, el Concejo Municipal entregó reconocimientos a ciudadanos e instituciones que han contribuido al desarrollo de la ciudad: