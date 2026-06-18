Una adolescente de 14 años fue asesinada por sicarios en Samborondón

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Una adolescente de 14 años fue asesinada por sicarios la tarde del miércoles 17 de junio de 2026 en Guayas.

El hecho violento ocurrió específicamente en el sector de Lomas de San Miguel, en el cantón Samborondón.

De acuerdo con información policial, dos hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron a la menor alrededor de las 15:00.

Policía supone que es un ataque dirigido

Según las indagaciones, la víctima recibió una llamada telefónica que la hizo salir de su domicilio. Pocos minutos después, fue atacada a tiros frente a su vivienda.

Los moradores salieron tras escuchar las detonaciones y encontraron a la adolescente gravemente herida.

La policía acordonó el lugar e indicó que evalúa si el hecho violento se vincula a disputas territoriales por narcotráfico.