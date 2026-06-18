Papa León XIV confirma que viajará a Perú la última quincena de noviembre

El papa León XIV visitará Perú durante la primera quincena de noviembre de 2026. Así lo anunció este jueves 18 de junio de 2026 el presidente peruano José María Balcázar tras una reunión sostenida con el pontífice en la Ciudad del Vaticano.

Según detalló el mandatario, la visita apostólica tendría una duración de entre ocho y diez días e incluiría un recorrido por varias ciudades del país, entre ellas Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Además, se analiza la posibilidad de incluir a Puno e Iquitos dentro de la agenda oficial.

El anuncio se produjo después de un encuentro que se extendió por aproximadamente dos horas en el Vaticano. Balcázar señaló que durante la conversación abordaron temas relacionados con la realidad peruana, la situación política, la seguridad y otros aspectos de interés nacional.

Chiclayo, un lugar especial para León XIV

Uno de los lugares que tendría especial relevancia en la visita sería Chiclayo, ciudad con la que León XIV mantiene un vínculo cercano por su trabajo pastoral antes de asumir el pontificado.

El presidente peruano comentó que el Papa recordó con afecto la gastronomía de esa región, mencionando platos tradicionales como el arroz con pato, el cabrito y el loche.

León XIV expresó preocupación por la seguridad en Perú

De acuerdo con el mandatario, el pontífice manifestó su deseo de que los peruanos fortalezcan la unidad nacional y superen las divisiones políticas.

Asimismo, indicó que León XIV conoce la situación de inseguridad que enfrenta el país y mostró interés por temas relacionados con los derechos humanos y el tratamiento de los procesos migratorios.

La eventual visita marcaría uno de los viajes más importantes del pontífice a América Latina desde el inicio de su pontificado y generaría una amplia movilización de fieles en las ciudades incluidas en el recorrido.