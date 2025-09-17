Aquiles Alvarez informa que Fiscalía pide prisión preventiva por no 'comparecer' a firmar

El Alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, informó a través de la red social X que la Fiscalía General del Estado pidió cambiar las medidas y solicitó su prisión por no comparecer a firmar el pasado 1 de septiembre en la Fiscalía del Guayas en el caso Triple A.

Alvarez fue llamado a juicio por el caso Triple A dentro de una causa que se indaga por comercialización y distribución ilegal de combustibles. Según el proceso judicial, el artículo 542 del COIP dice que si una persona incumple con una medida de ese tipo dentro de la causa, el fiscal solicitará prisión preventiva.

El Burgomaestre calificó la petición de Fiscalía como 'persecución', pues explicó que el 1 de septiembre viajó a Quito para mantener el encuentro con los Alcaldes de Quito y Cuenca y los ministros del Interior y Relaciones Exteriores que se efectuó el 2 de septiembre.

"Les cuento señores perseguidores que ese día viajé para asistir a la invitación de la señora canciller de la república a la cancillería en Quito por la invitación para tratar temas de seguridad nacional antes de la visita del señor Marco Rubio al Ecuador. Fue público, hasta rueda de prensa hubo. Está plenamente justificado ante el Tribunal que lleva el caso", escribió en X.

Cerró su publicación con el siguiente mensaje: "Pero ya si quieren, voy preso. Perseguidores y odiadores. Me avisan", concluyó.