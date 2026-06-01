Capturan a tres sujetos que robaban a pasajeros de la Metrovía en la av. Casuarina

En un operativo de rutina, el Ejército ecuatoriano detectó a tres sujetos sospechosos en el noroeste de Guayaquil.

Según información preliminar, los individuos asaltaban un bus de la Metrovía en la av. Casuarina, por el sector de la conocida entrada de la 8.

Incluso, hay testigos que señalan que los capturados golpeaban a sus víctimas para arrebatarles sus pertenencias.

Tres presuntos delincuentes fueron capturados en flagrancia en el sector de La Casuarina, noroeste de Guayaquil, cuando presuntamente robaban a pasajeros dentro de una unidad de la Metrovía. Según las víctimas, además de los asaltos, los sujetos habrían golpeado a los usuarios pic.twitter.com/gcRX0Mrc1t — 24 Horas Teleamazonas (@24horasTA) June 1, 2026

Uno de los aprehendidos tenía tatuada una cruz en el rostro.

La Policía trasladó a los detenidos a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) del distrito Florida, para continuar con el proceso de rigor.