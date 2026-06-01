Capturan a tres sujetos que robaban a pasajeros de la Metrovía en la av. Casuarina
El Ejército ecuatoriano realizaba un procedimiento de rutina cuando encontró a los delicuentes en el noroeste de Guayaquil.
Imagen de la av. Casuarina, noroeste de Guayaquil.
Captura de video
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Actualizado:
01 jun 2026 - 17:48
En un operativo de rutina, el Ejército ecuatoriano detectó a tres sujetos sospechosos en el noroeste de Guayaquil.
Según información preliminar, los individuos asaltaban un bus de la Metrovía en la av. Casuarina, por el sector de la conocida entrada de la 8.
Incluso, hay testigos que señalan que los capturados golpeaban a sus víctimas para arrebatarles sus pertenencias.
Uno de los aprehendidos tenía tatuada una cruz en el rostro.
La Policía trasladó a los detenidos a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) del distrito Florida, para continuar con el proceso de rigor.
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