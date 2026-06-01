¿Por qué hace tanto calor en Quito?

Varias provincias, entre ellas Pichincha, están bajo alerta por la intensidad del sol.

Estas últimas semanas, Quito ha experimentado altas temperaturas que provocan varias olas de calor, principalente en horas de la mañana.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el intenso sol y altas temperaturas que se registran en la capital se deben principalmente a la baja nubosidad, al ingreso de masas de aire seco y a la alta radiación UV propia de la ubicación geográfica ecuatorial y la altitud.

Estas condiciones son típicas de la época seca y provocan un aumento rápido de temperatura al mediodía, indica el Inamhi.

Algunos factores de la sensación térmica en Quito:

Escasa nubosidad: La falta de nubes actúa como un filtro solar menos eficiente, permitiendo que la radiación llegue directamente a la superficie.

Aire Seco y Subsidencia: El ingreso de masas de aire seco y procesos de subsidencia (aire que desciende) impiden la formación de nubes

Ubicación y Altitud: Quito, al estar en la línea ecuatorial y a gran altitud, recibe los rayos solares de manera más directa, lo que eleva la radiación ultravioleta

Época Seca: Estas variaciones climáticas son características del periodo seco en la sierra

El Inamhi recomienda evitar la exposición solar directa entre las 10:00 y las 15:00, ya que los índices UV pueden alcanzar niveles extremadamente altos.

Inamhi prevé días más cálidos de lo habitual

El Inamhi alertó sobre un nuevo incremento de la temperatura ambiente entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2026, especialmente en provincias de la Costa y en varios sectores de la Sierra.

La entidad mantiene activa la Advertencia Meteorológica N.º 39, que prevé días más cálidos de lo habitual durante las horas de mayor radiación solar.

En gran parte de la Sierra se esperan mañanas frescas, pero con temperaturas que aumentarán rápidamente hacia el mediodía y la tarde.

Los valles cercanos a Quito podrían experimentar jornadas más cálidas debido a la radiación solar y la reducción de nubosidad.