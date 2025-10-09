Arranca notificación a miembros de mesa y la capacitación obligatoria; estas son las fechas

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 16 de noviembre del 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó a notificar a los 291 080 miembros de Juntas Receptoras del Voto que participarán en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025.

La notificación se realiza de forma presencial y por medios electrónicos a escala nacional y en el exterior. Los ciudadanos seleccionados conformarán 41 993 Juntas Receptoras del Voto.

A partir del jueves 9 de octubre hasta el 16 de noviembre del 2025, día de las votaciones, los miembros de mesa deberán asistir a las capacitaciones obligatorias.

La capacitación se realiza de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales y en puntos estratégicos establecidos por el CNE. Los ecuatorianos designados en el exterior también podrán hacerlo en las oficinas consulares.

No obstante, con el objetivo para garantizar el cumplimiento efectivo de las capacitaciones también se impartirá un refuerzo virtual.

Los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados miembros de mesas para la consulta y referéndum por tres medios: página web, vía telefónica y aplicación del CNE.

Este proceso se puede realizar de la siguiente forma: