Arranca notificación a miembros de mesa y la capacitación obligatoria; estas son las fechas
La consulta popular y referéndum, impulsada por Daniel Noboa, se realizará el 16 de noviembre. 291 080 serán miembros de mesa.
Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 16 de noviembre del 2025
CNE
Actualizada:
09 oct 2025 - 12:57
El Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó a notificar a los 291 080 miembros de Juntas Receptoras del Voto que participarán en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025.
La notificación se realiza de forma presencial y por medios electrónicos a escala nacional y en el exterior. Los ciudadanos seleccionados conformarán 41 993 Juntas Receptoras del Voto.
A partir del jueves 9 de octubre hasta el 16 de noviembre del 2025, día de las votaciones, los miembros de mesa deberán asistir a las capacitaciones obligatorias.
La capacitación se realiza de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales y en puntos estratégicos establecidos por el CNE. Los ecuatorianos designados en el exterior también podrán hacerlo en las oficinas consulares.
No obstante, con el objetivo para garantizar el cumplimiento efectivo de las capacitaciones también se impartirá un refuerzo virtual.
Los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados miembros de mesas para la consulta y referéndum por tres medios: página web, vía telefónica y aplicación del CNE.
Este proceso se puede realizar de la siguiente forma:
Página web
- Ingresar a la página web del CNE en el espacio para concultar el lugar de votación o a través del siguiente link: https://lugarvotacion.cne.gob.ec/
- Colocar el número de cédula y fecha de nacimiento, y marcar la casilla 'No soy un robot' y 'Consultar'
- De inmediato, el sistema mostrará el recinto electoral, número de junta y si la persona fue designada como miembro de JRV.
Vía telefónica
- Llamar al (02) 3 185 841. La línea está disponible de lunes a domingo de 08:30 a 20:00.
- El operador le solicitará el número de cédula
Aplicación de CNE
- Descargarse la aplicación
- Seleccionar la opción 'Elecciones Generales 2025'
- Ingresar el número de cédula
- Dar clic en 'Consulta del Registro Electoral' y el sistema mostrará la designación
