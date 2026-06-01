Tensión en México: Maestros protestan en el Zócalo a 10 días del Mundial 2026

Cientos de maestros se congregaron para protestar en la ciudad de México.

Miles de maestros se congregaron para protestar en las calles de la ciudad México, este lunes 1 de junio de 2026, a 10 días del Mundial.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron desde el icónico monumento de El Ángel hacia el Zócalo.

En ese punto ya se instalaron las estructuras para el FIFA 'Fan Festival', en el que se transmitirán los partidos del Mundial 2026.

El grupo de manifestantes logró romper el seguro de las vallas en el acceso al Zócalo en horas de la tarde.

Pero la policía de la capital mexicana dispersó a los manifestantes usando gas lacrimógeno. Además, las autoridades instalaron vallas de metal y concreto en el Centro Histórico.

Los maestros llamaron a otros movimientos sociales y familiares de desaparecidos a sumarse a las protestas.

Las manifestaciones de maestros se han registrado en varias ciudades del país desde el 25 de mayo y este lunes se trasladaron hasta la capital.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que tratará de atender las demandas "factibles" de los maestros.