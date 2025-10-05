CNE aprueba actualización en diseño de papeleta electoral para la consulta popular y referéndum

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 16 de noviembre del 2025 para votar en un referéndum y consulta popular.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la tarde de este domingo 5 de octubre, la actualización de diseño de la papeleta electoral que se utilizará en la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre.

La papeleta electoral contará con las 4 preguntas: tres de referéndum y una de consulta popular. Cada una estará asignada con los casilleros A, B, C y D.

La papeleta electoral que se utilizará el domingo 16 de noviembre será de tamaño A3 CNE

En cuanto a su formato, será tamaño A3 y tendrá una tonalidad bicolor: celeste y amarilla. Además, contará con elementos de seguridad incorporados por el Instituto Geográfico Militar (IGM).

Entre los elementos de seguridad hay efecto anti copia, micro texto con diferentes tramados, anti escáner, código de barras, etc. Para garantizar un proceso transparente y ordenado, cada Junta Receptora del Voto dispondrá de dos biombos y una urna durante la jornada electoral.