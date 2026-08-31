ATM amplía el plazo para la revisión vehicular de las placas terminadas en dígito 7

ATM amplía el plazo para vehículos con placa terminada en 7

Los propietarios de vehículos cuya placa termina en 7 tendrán cinco días adicionales para completar la Revisión Técnica Vehicular y la matriculación en Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) informó que amplió el plazo para los vehículos con placas terminadas en 7.

Los propietarios podrán realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y completar la matriculación hasta el 5 de septiembre.

Durante este período adicional, los usuarios podrán cumplir con el trámite sin pagar la multa por calendarización, informó la ATM.

¿Quiénes pueden acceder a la extensión?

La ampliación está dirigida específicamente a los vehículos cuyo último dígito de placa es 7. El plazo adicional busca permitir que los propietarios que todavía no han completado el proceso puedan realizarlo dentro de la nueva fecha establecida.

Los conductores deben tomar en cuenta que el beneficio corresponde al período extendido y que el nuevo plazo vence el 5 de septiembre de 2026.

Tres centros de atención en Guayaquil

La ATM recordó que el proceso puede realizarse en tres centros de atención habilitados en Guayaquil. Los propietarios deben planificar su visita y cumplir con los requisitos correspondientes para completar la revisión y matriculación.

La entidad recomendó no esperar hasta el último día para realizar el trámite y evitar inconvenientes por la demanda que pueda registrarse durante las jornadas finales.

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