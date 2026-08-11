Alta ocupación hotelera y miles de visitantes en Ecuador por feriado del 10 de Agosto

Baños, Cuenca y Guayaquil registran cifras récord de ocupación hotelera en el último feriadofoto Boris Romoleroux/API.

El feriado por el Primer Grito de Independencia cerró con un balance positivo para el turismo nacional. Baños, Manta, Esmeraldas, Salinas y otros destinos registraron una alta llegada de visitantes, mientras eventos deportivos y conciertos impulsaron la ocupación hotelera en varias ciudades.

Según la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador (Fenacaptur), Baños fue uno de los destinos con mayor movimiento durante el feriado.

La ciudad recibió cerca de 50 000 visitantes, alcanzó una ocupación hotelera del 85 % y generó un movimiento económico estimado en USD 2 millones.

Playas y destinos de la Costa tuvieron alta demanda

En Santa Elena, la ocupación hotelera llegó a un promedio del 80 %, mientras que Salinas y Montañita registraron una ocupación total durante varios momentos del feriado.

En Manta y Esmeraldas, los niveles de ocupación estuvieron entre el 85 % y 90 % durante varios días.Eventos también impulsaron el turismo

La actividad turística no se concentró únicamente en los destinos de playa. En Cuenca, la realización de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles llevó la ocupación hotelera cerca del 100 %.

En Quito, un evento internacional también generó una importante llegada de visitantes.Concierto de Ricardo Arjona elevó ocupación en Guayaquil

En Guayaquil, el concierto del cantante Ricardo Arjona tuvo un impacto directo en el sector hotelero.

La ocupación llegó a cerca del 90 % durante el sábado, según el balance difundido por Fenacaptur.

Fenacaptur señaló que el impacto económico del feriado podría superar las estimaciones disponibles, debido a que los registros de ocupación hotelera no incluyen a las personas que se hospedaron mediante plataformas de alquiler temporal como Airbnb.