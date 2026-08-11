Plagas e insalubridad obligan al cierre inmediato de un restaurante en Guayaquil

Una mosca detectada sobre la comida del restaurante en el norte de Guayaquil.

Un comedor popular ubicado en el sector de La Garzota, en el norte de Guayaquil, fue clausurado de manera inmediata por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Esto luego de que la entidad de control gubernamental constató alarmantes condiciones de insalubridad y la presencia de plagas en sus áreas de preparación de alimentos.

Durante la inspección de rutina, los técnicos de la entidad sanitaria identificaron una acumulación considerable de heces de ratón en el suelo, además de cucarachas y moscas que circulaban directamente sobre las preparaciones destinadas al consumo público.

Entre las principales irregularidades detectadas en el establecimiento constan:

Contaminación cruzada:



Utensilios de cocina previamente utilizados se almacenaban junto a los limpios , mezclados con residuos y sobras de alimentos dejados por clientes .

de previamente utilizados se junto a los , con y dejados por . Mal estado de los equipos:



El congelador del establecimiento presentaba acumulación de suciedad y desperdicios orgánicos en su interior .

El del presentaba y orgánicos en su . Riesgo estructural y falta de mantenimiento:



La vitrina exhibidora del local se encontraba fijada con cinta adhesiva para evitar el colapso de las estructuras de vidrio sobre las bandejas de comida preparada.

Propietarios deben subsanar las observaciones

La autoridad sanitaria procedió al sello de clausura del local, notificando que la suspensión de actividades se mantendrá vigente hasta que los propietarios subsanen la totalidad de las observaciones higiénico-sanitarias y garanticen la inocuidad en el servicio.

Arcsa reiteró que el expendio de almuerzos de bajo costo no exime a ningún establecimiento del cumplimiento estricto de las normativas de salud pública.

La ciudadanía puede reportar irregularidades similares en locales de comida a través de la aplicación gratuita Arcsa Móvil.