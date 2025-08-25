El cadáver de una ballena varada lleva cinco días en una playa de Jambelí, provincia de El Oro

Una ballena de aproximadamente 14 metros de largo llegó muerta a la playa de Jambelí.

Una ballena llegó muerta a la playa de la isla Jambelí, Santa Rosa, provincia de El Oro, el 21 de agosto de 2025 y lleva cinco días sin ser retirada.

Moradores de la playa están preocupados por la presencia del cadáver en descomposición que permanece frente al Museo Marino, en el extremo sur de la isla, según reportan medios locales.

El cetáceo de aproximadamente 14 metros de longitud y 40 toneladas permanece en la playa con cabo enredado en la cola.

El mal olor empieza a extenderse por la zona y afecta a los pobladores del lugar que piden el retiro o entierro del animal.

Federico Lazo, morador del sector, dijo a medios locales, que "el olor ya es nauseabundo y pestilente, lo que puede causar enfermedades respiratorias a quienes vivimos en la zona. Pedimos una intervención inmediata”.

Fragmentos del cuerpo de la ballena han sido hallados en varios puntos de la playa debido que pudo haber explotado, como es común en estos animales varados en tierra.

La Dirección de Ambiente del Municipio de Santa Rosa inspeccionó el lugar pero no se han emprendido acciones para retirar o enterrar el cetáceo.

Entre junio y septiembre las ballenas jorobadas llegan a Ecuador desde la Antártida para aprovechar las aguas cálidas para su apareamiento.