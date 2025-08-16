Cinco ataques de animales que impactaron al mundo; ¿es real el caso de Jessica Radcliffe?

SeaWorld es uno de los parques acuàticos que ofrece encuentros naturales con orcas.

Las imágenes de una entrenadora de orcas atacada en un espectáculo causaron conmoción en redes sociales. A pesar de que este caso no es real ha generado debate sobre los animales que mantienen en cautivero y son usados para shows.

El impactante video, que involucraba a una entrenadora identificada como Jessica Radcliffe, se difundió rápidamente sin verificación. Las imágenes, que dura menos de un minuto, muestra a la mujer interactuando con una orca en un supuesto espectáculo acuático en el parque marino Pacific Blue.

En cuestión de segundos, el animal se lanza hacia ella y la sumerge en el agua, mientras sangre empieza a llenarse en el estanque. También, en el clip se ve a decenas de personas gritando o haciendo gestos con sus manos.

Medios como Forbes, Snopes, Economic Times y IBTimes UK, confirmaron que este video no es real, sino que se trataría de material creado con inteligencia artificial. Además informaron que no existe registro de una entrenadora llamada Jessica Radcliffe ni de un parque acuático llamado 'Pacific Blue Marine Park'.

El caso de Alesis Martínez y 'Keto'

No obstante, a pesar de que este video es falso si existen casos reales de personas que murieron atacadas por animales que entrenaban o cuidaban. Uno de ellos ocurrió en 2009.

Alexis Martínez, de 29 años, murió atacado por 'Keto', una orca que estuvo toda su vida en cautiverio. Este caso ocurrió en Loro Parque, Tenerife, España, el 24 de diciembre de 2009 en un ensayo.

En el entrenamiento la interacción fue normal, pero en un momento 'Keto', una orca macho de más de tres toneladas, no respondió a las señales y se sumergió con Alexis. Minutos después, el entranador falleció. De acuerdo al informe forense, el hombre presentaba múltiples fracturas y traumatismos en su pecho, mandíbula y costillas.

Keto nació el 17 de junio de 1995 en SeaWorld Orlando y toda su vida estuvo en cautiverio, al igual que su madre. Durante su vida, Keto tambièn fue utilizado en programas de reproducción para traer al mundo a más orcas que tendrìan su mismo destino.

Trágica muerte de Dawn Brancheau por ataque de 'Tilikum'

Dos meses después de la tragedia en Loro Parque, el 24 de febrero del 2010, Dawn Brancheau, entrenadora con 16 años de experiencia de SeaWorld, murió tras un ataque de 'Tilikum', una orca en cautiverio.

Con 40 años, la mujer fue arrastrada y asesinada por el animal en una exhibición en la piscina. Su muerte llevó a que la cadena de parques acuàticos prohibiera llevar a entrenadores al agua con orcas.

Oso de Hollywood mató a su entrenador

Un oso grizzly llamado 'Rocky' mató a su cuidador el 22 de abril de 2008. El animal de 300 kilos de peso y con un tamaño de más de dos metros de altura, mordió en el cuello a Stephan Miller, de 39 años.

El ataque ocurrió en Predators in Action, un centro de entrenamiento animal dirigido por su primo, Randy Miller, quien entrena animales salvajes y exóticos para producciones de cine y televisión.

'Rocky' apareció en la película 'Semi-Pro' en una escena de lucha con osos con Randy Miller, quien actuó como doble de acción.

Cuidador de zoológico murió atacado por un león

El 28 de septiembre de 2024, el cuidador Babaji Daule fue atacado por un león en el Olusegun Obasanjo Presidential Library Wildlife Park, en Abeokuta, Nigeria.

El incidente ocurrió porque el cuidador dejó abierta una puerta de seguridad mientras alimentaban al animal ante un grupo de visitantes. El animal salvaje se lanzó sobre él y le causó graves heridas.

Este hecho provocó momentos de terror. El personal del parque intervino para intentar salvar a Daule, pero los intentos fueron innecesarios y terminaron abatiendo al León.

'Tyke', elefante que atacó y huyó de un circo

'Tyke', una elefanta africana de Mozambique, protagonizó uno de los momentos más trágicos en un circo. El 20 de agosto de 1994, en una actuación en el Centro Neal Blaisdell acabò con la vida de su entrenador Allen Campbell y en su furia hirió gravemente a su peluquero, Dallas Beckwith.

Tras el ataque huyó por 30 minutos por las calles de Kaka'ako, un vecindario en Honolulu en Hawái. Al no poder calmar a la elefanta, la policía local disparó contra el animal.