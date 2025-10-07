Cañar: enfrentamientos entre la policía y manifestantes en El Tambo este martes 7 de octubre

La presencia de policías y militares en El Tambo, en Cañar.

La visita del presidente de la República, Daniel Noboa, causó tensión este martes 7 de octubre del 2025. En el sector El Tambo, en Cañar, la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris convocó una marcha de resistencia para manifestarse y rechazar 'cualquier intento de intromisión o manipulación' en sus territorios. Esto generó enfrentamientos.

Desde temprano se desplegó un contingente militar y policial numeroso por la visita del presidente Noboa. Según la agenda, el primer mandatario tenía previsto participar en la entrega de alcantarillado y en una inspección de la planta de aguas residuales.

El anuncio convocó a decenas de personas al parque central de El Tambo. Allí se reunieron para organizar la protesta. Minutos después, la marcha de resistencia se encontró con la presencia de militares y policías que lanzaron gas lacrimógeno para alejar a las personas, según información que compartió la Conaie en sus redes sociales.

A través de estas imágenes se pudo evidenciar que hubo lanzamiento de gases por parte de la Policía y de piedras por parte de los manifestantes.

Noboa arribó al aeropuerto Mariscal Lamar para trasladarse hasta El Tambo. Una vez que cumpla su agenda en Cañar, el presidente tiene previsto visitar la Unidad Educativa Manuel J. Calle, en Cuenca.