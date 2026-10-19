Choque que involucró un camión complicó el tránsito en la vía a Daule este lunes

El accidente generó una alta carga vehicular durante más de dos horas

Un siniestro de tránsito que involucró un camión se registró la tarde de este lunes 19 de octubre de 2026, en la vía a Daule, a la altura del Campo Chino.

El siniestro ocurrió en la vía E-48, a la altura del kilómetro 19, frente a Grupo Rosado, en el sentido Guayaquil-Daule, según informó la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Videos difundidos en redes sociales mostraron a dos vehículos pesados a un costado de la carretera después del impacto.

En las imágenes se observa que uno de los camiones presenta daños en su carrocería.

Hasta las 17:00, la información proporcionada no precisa si hubo personas heridas.

Vía a Daule fue habilitada tras más de dos horas de congestión

El accidente generó una alta carga vehicular durante más de dos horas, lo que dificultó la circulación de los conductores que transitaban por este tramo de la vía a Daule.

A las 15:30 de este lunes, la CTE informó que la carretera quedó habilitada en el kilómetro 19, en el sentido Guayaquil-Daule.

Las autoridades recomendaron circular con precaución y respetar las señales de tránsito.