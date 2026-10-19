Un vehículo se volvó sobre av. Simón Bolívar y autopista Rumiñahui  este lunes 19 de octubre

Un vehículo se volcó sobre la av. Simón Bolívar, la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026 sobre la av. Simón Bolívar, a la altura del intercambiador de la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas.

Autoridades de primera respuesta detallaron que un vehículo quedó volcado sobre la calzada, tras chocar con el muro central del intercambiador. Ocurrió en el carril en sentido norte-sur.

El ECU 911 informó que, pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, tras las labores de limpieza y atención de la emergencia, la vía se encuentra totalmente habilitada al tránsito vehicular.

Las autoridades recomienda conducir con precaución, debido a la calzada mojada por las lluvias en el sector.