Patrullero choca vehículos en Napo; ciudadanos dicen que policías estaban en aparente estado etílico

Un triple siniestro de tránsito ocurrió en Tena, provincia de Napo, la noche del martes 27 de mayo. El incidente involucró a policías y generó preocupación entre moradores y conductores.

Cuatro policías que se movilizaban en un patrullero habrían provocado el choque en el sector de Palandacocha y ciudadanos denunciaron que los uniformados estaban en aparente estado etílico.

Un video grabado por personas afectadas muestra a los policías dentro del patrullero mientras intentaban encender el vehículo para abandonar el lugar del accidente.

En las imágenes también se escucha a ciudadanos pedirles que apaguen el automotor, pero los ocupantes hacen caso omiso.

Patrullero impactó contra vehículos

Según los reportes ciudadanos, el patrullero chocó primero contra un vehículo rojo que se encontraba estacionado en una calle del sector.

Por el impacto, ese automóvil terminó golpeando a una camioneta azul que estaba cerca del lugar.

‼️#ATENCIÓN| En Napo, cuatro policías en completo estádo Etílico provocaron un triple accidente en el sector de Palandacocha. pic.twitter.com/gIjr87Mkzk — Alerta Gyaquil (@Alerta_Gyaquil7) May 28, 2026

Las grabaciones del hecho comenzaron a circular en redes sociales durante la mañana de este miércoles y generaron reacciones entre usuarios.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni un pronunciamiento oficial sobre el estado de los policías involucrados en el accidente.